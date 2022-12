Rückkehr nach Chemotherapie Sonsbecks Bürgermeister meldet sich nach einem halben Jahr erstmals zurück

Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt hat sich erstmals seit seiner krankheitsbedingten Auszeit von seinen Ämtern wieder an die Öffentlichkeit gewandt. Seit mehr als einem halbem Jahr führen seine Vertreter die Geschäfte im Rathaus. Nun meldet sich Schmidt in einem Grußwort zum Jahreswechsel an die Bürger zurück. Darin spricht er auch seine Tumor-Erkrankung an und zeigt sich zuversichtlich, wieder in den Dienst treten zu können.