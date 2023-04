Kooperation zwischen Kitas und Bücherei Sonsbeck Eine spannende Welt auf Papier

Mit seinen kleinen Fingern geht Thore jedes Buch im Regal durch, ehe er energisch das größte Exemplar herauszieht. Es ist ein Wimmelbuch. Die ersten Seiten führen in einen Zauberwald. Der Junge macht es sich auf einem der roten Sitzkissen gemütlich und ist gleich in die Suche nach magischen Gegenständen im dichten Grün vertieft. Hedda hingegen hat sich für ein Sachbuch entschieden, in dem kindgerecht und mit vielen Bildern der Aufbau eines Labbaumes dargestellt wird. Die Vorschulkinder des Sonsbecker Awo-Kindergartens sind von den spannenden Welten auf Papier fasziniert. Und ebenso von dem Ort, an dem sie diese Welten finden.