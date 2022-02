Konzept zur Bekämpfung fehlt : Sonsbeck bleibt beim Thema Nutrias auf sich gestellt

Sonsbeck Wie in vielen Kommunen wächst auch in Sonsbeck die Population der Nager, die zum Teil massive Schäden anrichten. Ein Konzept zur Bekämpfung der Nutrias fehlt aber im Kreis Wesel, wie im Umweltausschuss bekannt wurde.

Die Enttäuschung stand einigen Ausschussmitgliedern ins Gesicht geschrieben. Auf eine Offensive des Kreises Wesel im Kampf gegen die Nutrias kann Sonsbeck in absehbarer Zeit wohl nicht zählen. Wie in vielen anderen Kommunen haben sich die ursprünglich aus Südamerika stammenden Nager auch in der Gemeinde breit gemacht. Vor allem entlang der Sonsbecker Ley wachse die Population aufgrund fehlender Fressfeinde rasant, wie Landwirte beklagen. Dort richteten die Tiere mit ihren Erdhöhlen inzwischen massive Schäden an Uferböschungen und Ackerflächen an, so die Kritik.