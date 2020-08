Leinenpflicht in Sonsbeck : BIS zieht Antrag zu Hundefreilaufflächen vorerst zurück

Die Wählergemeinschaft BIS will Hundefreilaufflächen in Sonsbeck durchsetzen (Symbolfoto). Foto: dpa/Jonas Walzberg

Sonsbeck Die Wählergemeinschaft fordert ein Konzept für Hundefreilaufflächen und -wege in Sonsbeck. Um den Fraktionen mehr Beratungszeit einzuräumen, will die BIS ihren Antrag zu einem späteren Zeitpunkt einbringen.

Auch Hunde müssten artgerecht gehalten werden, so die BIS. Ein Hundeleben nur an der Leine, ohne Freilauf, sei eben nicht artgerecht. Da in Sonsbeck mit Ausnahme der Waldwege ein generelles Anleingebot besteht, fordert die BIS ein Konzept für Hundefreilaufflächen und -wege. „Dazu benötigen wir allerdings eine problembewusste, aufgeschlossene Verwaltung und am Ende eine Ratsmehrheit“, so die Wählergemeinschaft.