Kommunalpolitik in Sonsbeck : BIS hält an Notfallplaketten fest

Auch Sitzbänke im Xantener Kurpark sind mit Notfallplaketten ausgestattet (Archivfoto). Foto: Armin Fischer ( arfi )

Sonsbeck Die Sonsbecker Wählergemeinschaft hält des mobile Ortungssystem AML für nicht ausreichend. Sie wirft der CDU vor, ihren Antrag auf Anbringung von Notfallplaketten an Sitzbänken zu blockieren.

Die Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck (BIS) will erneut versuchen, eine Mehrheit im Rat für ihren Antrag zu gewinnen, Bänke im Außenbereich der Gemeinde mit Notfallplaketten auszustatten. Nachdem die Fraktion den Antrag in der vergangenen Ratssitzung zurückgestellt hatte, weil ihrer Meinung nach noch Fragen von der Kreis-Leitstelle zu beantworten waren, soll der Rat nun in der Sitzung am Donnerstag, 16. September, darüber abstimmen.

Seit April steht der BIS-Antrag immer wieder auf der Tagesordnung, Kostenpflichtiger Inhalt wurde in mehreren Ausschüssen bereits diskutiert. SPD, Grüne und FDP unterstützen den Antrag, die Mehrheitsfraktion CDU ist dagegen. Nach Ansicht der Wählergemeinschaft blockiere die CDU den Vorschlag, Notfallplaketten an Sitzbänken als eine zusätzliche Sicherheit zum digitalen System AML (Ortung des Standortes) anzubringen. „Sämtliche Argumente und Fakten, welche für die Notfallplaketten sprechen, wurden von der CDU ignoriert, verharmlost oder ins Gegenteil verzerrt“, meint BIS und will die Ratsmitglieder mit neuen Argumenten überzeugen.

So führt die Fraktion nach Rücksprache mit der Kreis-Leitstelle Wesel (Stand 29. April 2021) an, dass die Leitstellentechnik derzeit keine feste Anbindung an das AML-System habe, so dass nicht automatisch der Standort angezeigt werde, wenn ein Notruf eingeht. Stattdessen würden bei einem Notruf alle Fakten nebst Standort abgefragt. Ließe sich der Standort nicht klar bestimmen, werde in der Leitstelle manuell über einen extra Webservice das System AML dazugeschaltet, um die GPS-Daten des Anrufers zu ermitteln. Das dauere circa zehn bis 15 Sekunden. Für die automatische Übermittlung der Daten seien ein Update und technische Anpassungen in der Kreis-Leitstelle erforderlich, führt BIS aus. „Wann das der Fall sein wird, konnte auch auf Nachfrage der Verwaltung vom Kreis Wesel nicht geäußert werden“, so die Wählergemeinschaft, die kritisiert: „Ebenfalls gibt es wenige Fälle, bei dem das System AML nicht funktioniert – diese Fakten wurden seitens der CDU außer Acht gelassen.“

BIS erachtet die Anbringung von Notfallplaketten als Möglichkeit, das „in 96 Prozent der Fälle zuverlässig funktionierende AML-System“ für mehr Sicherheit zu ergänzen. Dabei verweist die Fraktion auch auf Nachbargemeinden. „Sonsbeck ist derzeit die einzige Kommune, welche nach Vorschlag auf Anbringung von Notfallplaketten diesem Antrag nicht folgt“, meint BIS. Demnach würden in Uedem, Weeze, Kevelaer, Geldern, Issum und Xanten Notfallplaketten genutzt. In Alpen werde die Anbringung geprüft.

(beaw)