Fotokünstler aus Sonsbeck stellt bei „Art Karlsruhe“ aus : Vom Licht, aus dem Träume sind

Frank Hohmann stellt bei der „Art Karlsruhe“ seine Fotografie „Imagine“ aus, die die Ruine einer Abtei eines ehemaligen Klosters in Belgien zeigt. RP-Foto: Reifegerste Foto: Olaf Reifegerste

Sonsbeck Der Sonsbecker Fotokünstler Frank Hohmann erschafft durch das gekonnte Spiel mit Licht und Schatten surreale Welten. Jetzt stellt er sein Werk „Imagine“ bei der internationalen Kunstmesse „Art Karlsruhe“ aus. Ein Besuch im Atelier.

Über die ihn seit dem Jahr 2011 betreuende, renommierte Galerie Klose in Essen-Rüttenscheid stellt er von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. Juli, auf der bedeutenden „Art Karlsruhe“ eine außergewöhnliche, großformatige Fotografie mit dem Titel „Imagine“ aus. Von Köln bis London, von Berlin bis nach Paris: Die Kunstmesse bietet renommierten Galerien und deren Künstlern aus Deutschland und dem europäischen Ausland seit Jahren eine besondere Plattform. In diesem Jahr werden 213 Galerien aus 13 Ländern daran teilnehmen.

Hohmann ist Jahrgang 1964 und in Duisburg geboren. Vor seinem Umzug an den Niederrhein hat er zuletzt in Meiderich gewohnt. Den überspringenden Funken, sich mit Fotografie zu beschäftigen, erlebte er mit neun Jahren. Maßgeblich daran beteiligt waren seine Mutter, die im Fotohandel arbeitete, und der Vater eines Onkels von ihm, der als Fotojournalist für eine große Ruhrgebietszeitung fotografierte. Es dauerte nicht lange und Hohmanns Liebe war (fast) ausschließlich den analogen Fotokameras aller Art zugetan. Eine ebensolche Begeisterung bei ihm erlebte man später bei der Digitalfotografie.