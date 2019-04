Sonsbeck bietet Kompost an : Sonsbeck bietet Kompost für den Garten gratis

Sonsbeck bietet Kompost an

Sonsbeck Die Gemeinde stellt auch im Frühjahr kostenlos Kompost für die Garten- und Grabpflege bereit. Der wurde vom Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof angeliefert und lagert im Neubaugebiet Rübstück/Pachland.

Ein weiterer Lagerplatz ist in Hamb am Bruchheideweg und in Labbeck im Bereich Rosentalweg/Marienbaumer Straße. Dort kann er jederzeit kostenlos abgeholt werden.