Mensch reißt ab, Tier baut neu Bibernachwuchs verschärft Konflikt an der Sonsbecker Ley

Der Sonsbecker Biber baut seinen Damm in der Ley, der Mensch trägt diesen ab. Seit rund eineinhalb Jahren geschieht beides in beständiger Regelmäßigkeit an dem Entwässerungskanal. Seit rund eineinhalb Jahren spalten Bau und Abbau die Menschen in der Gemeinde. Nun könnte ein an sich erfreulicher Umstand den Konflikt weiter befördern. Denn der streng geschützte Nager scheint Nachwuchs bekommen zu haben. Aufnahmen einer Wildkamera sollen zeigen, dass noch drei heranwachsende Biber zu der Nagerfamilie gehören. Zeitgleich sollen die Aufzeichnungen belegen, dass nach dem Abbau des Deichs einer der Eingänge zur Biberburg nicht vom Wasser geschützt war.