Beleuchtung von Rathaus und Feuerwehrwache : Sonsbeck beteiligt sich an Lichterfest für Flutgebiete

Sonsbeck In Sonsbeck werden am Samstag das Rathaus und das Feuerwehrgerätehaus grün angeleuchtet, um ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Flutkatastrophe zu setzen.

Als Zeichen der Zuversicht und des Zusammenhaltes plant die Helfervereinigung Elektroseelsorge im flutgeschädigten Ahrtal am Samstag, 30. Oktober, ein Lichterfest. Dabei sollen in dem Flusstal und an möglichst vielen anderen Orten in Deutschland bei Einbruch der Dunkelheit Fassaden und Mauern grün angeleuchtet werden, wie Mitorganisator Norbert van der Koelen aus dem Kreis Kleve mitteilt. Auch die Gemeinde Sonsbeck wird sich am Lichterfest beteiligen und das Rathaus sowie das Feuerwehrgerätehaus an der Alpener Straße in Sonsbeck grün anleuchten.