Energiewende vor Ort Sonsbeck berät über Modell für einen Windpark

Die Genossenschaft hatte sich Anfang 2014 mit elf Mitgliedern gegründet. Nach einem Jahr der Planungsarbeit, hieß es: Wer sich an der Stromgewinnung beteiligen wollte, möge beitreten. Innerhalb von sechs Wochen wuchs Bürgerenergie Issum auf 435 Mitglieder – ausschließlich Privatleute aus der Nachbarschaft, keine Unternehmen – an. Es kamen drei Millionen Euro an Eigenkapital zusammen.