Weihnachtsmarkt der Landfrauen Labbeck : Beliebter Adventsbummel hilft Familien im Ahrtal

An den zehn Verkaufsständen gab es ausschließlich selbst gemachte Leckereien und Deko. Bei Irmgard Bongarts (r.) liefen die Geschäfte gut. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck-Labbeck Hunderte Besucher kamen in die kleine Weihnachtswunderwelt der Labbecker Landfrauen auf dem Dorfplatz. Der Erlös kommt den Opfern der Flutkatastrophe zugute.

Von Hildegard van Hüüt

Ein herrlicher Duft von Kaffee und Kuchen sowie Deftigem aus verschiedenen Pfannen und vom Grill ist den Gästen bereits beim Betreten der vorweihnachtlichen Erlebniswelt in Labbeck entgegengeschlagen. Hunderte Besucher fanden am Samstag den Weg in das kleine, aber feine Büdchendorf, das die Landfrauen hinter dem Pfarrheim errichtet hatten.

An zehn hell erleuchteten Ständen wurden Adventsdekorationen, Weihnachtsgebäck, Marmeladen und Säfte angeboten, aber auch Näh-, Holz- und Schieferarbeiten sowie bedrucktes Geschirr lagen zum Kauf bereit. In der Mitte des Platzes standen dekorierte Tische mit Bänken, um in Ruhe zu klönen oder Waffeln, Crêpes und andere Köstlichkeiten zu genießen.

Unter dem Motto „Labbecker Adventszauber“ hatten die Landfrauen den Markt zugunsten der von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffenen Menschen organisiert. „Die schrecklichen Bilder, die immer wieder im Fernsehen gezeigt wurden, haben uns dazu veranlasst, Kontakt zu dem Landfrauen im Kreisverband Ahrweiler aufzunehmen und dem Verband unsere Hilfe zuzusichern“, erklärte Maria Quinders vom Vorstand. „Die Landfrauen im Ahrtal haben Listen von Hausständen, wo eine finanzielle Unterstützung am meisten benötigt wird.“

Der siebenjährige Max gehörte zu den Kindern, die den ganzen Nachmittag auf dem Adventsmarkt verbrachten. Spaß hatte er unter anderem am Stand von Ortsvorsteher Hans-Dieter Hinßen, wo eigene Kerzen gegossen werden konnten. „Es war nicht so leicht, aber schön“, sagte der Junge stolz auf seine Arbeit. Nicht nur Kinder, sondern alle Gäste hatten Freude an dem Kinderlieder-Potpourri, das der Musikverein Harmonie Sonsbeck-Labbeck spielte. „Wir haben mit einem guten Mix aus Kinderliedern, weihnachtlichen Melodien und moderner Unterhaltungsmusik für jeden Besucher was Schönes zu bieten“, sagte der Vorsitzende Georg Ingenlath.

Mit einem Stand, an dem es selbst gemachte Kerzen zu kaufen gab, war auch das Team des St.-Georg-Kindergartens vertreten. „Wir hoffen, dass wir mit dem Erlös einen Grundstock zur Finanzierung der Jubiläen unserer Einrichtung und unseres Fördervereins schaffen können“, erklärte Petra Tekath als Vorstandsmitglied des Fördervereins. Das Interesse jedenfalls war groß und die zahlreichen Besucher in Kauflaune.

„Wir danken den vielen Helfern, die uns während der letzten Tage bei der Bestückung und beim Aufbau unseres Adventmarkts unterstützt haben“, sagte Barbara Quinders vom Vorstand der Landfrauen als Lob an die gesamte Dorfgemeinschaft.

(hvh)