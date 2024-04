Sonsbeck bekennt Farbe Online-Kampagne wirbt für Demokratie

Jeden Tag kommt mindestens ein weiteres Video mit einem Statement dazu. Die Initiatoren freuen sich über die große und breite Unterstützung. „Die Resonanz aus der Gemeinde ist überwältigend. Es treten viele Menschen an uns heran, die uns in der Sache unterstützen wollen“, schreibt Marita Gesthüsen. Sie hat die Demonstration am 7. April zusammen mit Denise Oschlies und Ludger Janßen angemeldet. „Wir sind Menschen unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Hobbies, sozialen Gruppen und beruflichen Tätigkeiten“, erklären sie. „Wir sind grundverschieden und uns doch einig, dass wir in einer freien, demokratischen Welt leben wollen, in der jede Person sich entfalten kann und wo Ausgrenzung keinen Platz hat.“