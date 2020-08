Bejo Gemüsesaatgut : Die Samenspezialisten aus Sonsbeck

Sonsbeck Das Unternehmen Bejo Gemüsesaatgut hat in der Gemeinde einen seiner Standorte. Auf dem Weltmarkt steht die Firma mit gut 50 Gemüsearten und 1200 Sorten an der Spitze.

Zu den angebotenen Gemüsesamen gehören Kohlarten, Spargel, Möhren, Zwiebeln, Salat sowie die Zucchini, Fenchel, Knollensellerie, Porree oder Pastinaken. Die Entwicklung neuer Sorten und der Vertrieb der Samen ist das Hauptgeschäft. „In der Entwicklung stecken oft zehn bis 15 Jahre“, erklärte Gabriels, der anhand der fingergroßen „Snackmöhren“ den Prozess verdeutlichte. Bejo, ein Zusammenschluss der holländischen Züchterfamilien Beemsterbroder und Jong, steht als Anbieter am Anfang der Kette, an dessen Ende der Verbraucher das Gemüse kauft. „Diese Kette funktioniert nur mit dem, was dem Kunden schmeckt“, sagte Gabriel. Von etwa angebauten 100 Möhrensorten mit unterschiedlichen Eigenschaften, sei es Optik, Größe, Insektenanfälligkeit, Resistenz gegenüber Krankheiten, Bruchfestigkeit oder Lagerfähigkeit blieben zum Schluss fünf übrig, die später als samenfeste Sorten auf den Markt kämen, erklärte Gabriels. Der Wettbewerb „Ertrag kontra Geschmack“ sei beendet, wie der Tomatenanbau vor Jahren gezeigt habe. Holländische Wasserbomben, also geschmacklose dicke rote Früchte, seien beim Kunden in schlechter Erinnerung geblieben. „Bei die Züchtung neuer Gemüsesaaten für das Freiland gönnen wir uns deshalb Zeit, die wir in Forschung und Entwicklung strecken“, sagte Gabriels.