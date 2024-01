Bauern wollen Resümee ziehen zu den Protestaktionen Landwirte laden am Montag zum Mahnfeuer in Sonsbeck

Dabei laden die Landwirte ausdrücklich alle interessierten Bürger ein, zum Mahnfeuer zu kommen. „Wir wollen gemeinsam mit allen Beteiligten vor Ort die Protestwoche Revue passieren lassen und mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Landwirt Frank Terhorst, der die Bauernproteste der zurückliegenden Woche mit organisiert hat. Dabei haben die Interessierten die Möglichkeit, ganz direkt mit den Landwirten in Kontakt zu treten. „Wir gehen Montag auch gerne auf alle Fragen der Interessierten ein, falls einige Sachverhalte noch nicht klar geworden sind“, sagt Terhorst. Weitere Aktionen oder Demonstrationen der Bauern schließt der Landwirt übrigens nicht aus. „Wir Bauern sind untereinander gut organisiert. Das haben die letzten Tage gezeigt“, freut sich der Landwirt. Je nach Signal und Entscheidung der Regierung, seien die Landwirte aber auch bereit, weitere Protestaktionen durchzuführen. Einige Bauern aus dem Kreis Wesel fahren deshalb am Sonntag auch nach Berlin, um dort am Montag an den großen Kundgebungen und Protestaktionen teilzunehmen.