Neuer Vorstand, neuer Name Große Veränderungen beim Denkmalverein Sonsbeck

Für den Verein für Denkmalpflege Sonsbeck steht eine neue Zeit an: Wenn die Mitglieder am Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr zur Jahreshauptversammlung in der Gommanschen Mühle zusammenkommen, wird auch über große Veränderungen entschieden. Unter anderem stehen Vorstandswahlen auf der Agenda. Wie der Redaktion im Vorfeld mitgeteilt wurde, wird sich der langjährige Vorsitzende und vor 40 Jahren Mitgründer des Vereins, Heinz-Peter Kamps, nicht mehr zur Wahl stellen. Ebenfalls die langjährigen Vorstandsmitglieder Leo Giesbers als stellvertretender Vorsitzende und Peter Labudda als Schriftführer wollen altersbedingt nicht erneut kandidieren. Mögliche Nachfolger sollen dem Vorstand zufolge jedoch bereitstehen. Mit dem neuen Führungsteam soll die neue Zeit zudem mit einer Namensänderung eingeleitet werden. Als Vorschläge für den Vereinsnamen stehen „Denkmal Sonsbeck“ oder „Denkmal an Sonsbeck“ zur Abstimmung.