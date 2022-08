Einsatz für Feuerwehr Sonsbeck : Baum fällt auf Straße – Frau kann Auto noch rechtzeitig stoppen

Der umgestürzte Baum auf der Bernholter Straße in Labbeck. Foto: Feuerwehr Sonsbeck

Sonsbeck Die Feuerwehr Sonsbeck hatte mehrere Einsätze am Wochenende. In einem Fall musste sie einen Baum von der Bernholter Straße in Labbeck entfernen. Er war umgestürzt und vor ein Auto gefallen, das gerade noch rechtzeitig stoppen konnte.

Baum auf Fahrbahn In Sonsbeck ist am Samstag (13. August 2022) ein Baum auf die Bernholter Straße gefallen – unmittelbar vor ein Auto. „Glücklicherweise konnte die Frau das Fahrzeug rechtzeitig stoppen, sodass es nicht zu einem schlimmeren Ereignis kam“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck. Sie wurde um 13.03 Uhr alarmiert. Der Baum habe die Straße versperrt und auch einen weiteren Baum so stark beschädigt, dass mehrere Äste ebenfalls auf die Fahrbahn zu stürzen drohten, erklärten die Einsatzkräfte. Zur Unterstützung sei die Drehleiter der Xantener Feuerwehr gerufen worden. „Gemeinsam wurde die Gefahrenstelle beseitigt.“ Für die Dauer des Einsatzes und die anschließenden Aufräumarbeiten habe die Bernholter Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden müssen.

Die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck hatte schon am Freitag (12. August 20229 zwei Einsätze gehabt:

Straßenböschung brennt Am Freitagabend ist ein Stück der trockenen Böschung an der Reichswaldstraße in Sonsbeck in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr berichtete, hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer um 18.05 Uhr die Flammen über den Notruf 112 gemeldet. Ihnen war es demnach auch gelungen, das Feuer vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu löschen. „Der Brand blieb so glücklicherweise auf etwa zwei Quadratmeter begrenzt.“ Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Es war ihr zweiter Einsatz am Freitagabend: Vorher hatte sie auf der Geldener Straße auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern eine Ölspur mit Bindemittel abgestreut und eine weitere Ausbreitung des ausgelaufenen Kraftstoffes verhindert. Die endgültige Reinigung übernimmt eine Fachfirma. Die Geldener Straße musste im Winkelschen Busch für die Arbeiten gesperrt werden.

