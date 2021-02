Sturmschaden in Sonsbeck : Baum drohte auf Haus zu fallen

Sonsbeck In Sonsbecks Ortsteil Hamb haben Bewohner ein Haus verlassen müssen – ein Baum drohte auf das Gebäude zu fallen. Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort ab. Eine Fachfirma entfernte den Baum.

Die Feuerwehr in Sonsbeck ist am Sonntag alarmiert worden, weil ein Baum nach einem Sturm auf ein Haus zu fallen drohte. Er sei am Stamm abgebrochen gewesen und habe sich gefährlich in Richtung eines Wohnhauses geneigt, berichteten die Retter. Die Einsatzstelle sei abgesichert und die Bewohner angewiesen worden, das Gebäude bis zur Beseitigung der Gefahr zu verlassen. Eine Fachfirma habe den Baum mit Hilfe eines Hubsteigers Stück für Stück entfernt. Nach gut zwei Stunden bei winterlichen Temperaturen sei der Einsatz beendet gewesen.