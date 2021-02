Feuerwehreinsatz : Auto brennt auf Parkplatz in Sonsbeck

Sonsbeck Sonsbecks Freiwillige Feuerwehr hat ein brennendes Auto löschen müssen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

In Sonsbeck ist ein Auto auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Balberger Straße in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, war sie am Montagabend gegen 18 Uhr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Fahrzeug am Heck gebrannt. Auf Fotos ist zu sehen, wie Flammen aus dem hinteren Teil des Wagens schlagen. Ein Trupp unter Atemschutz habe das Feuer mit einem Schaumrohr gelöscht, erklärte die Feuerwehr. Nach knapp einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen. Angaben zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.