Erneuerbare Energien in Sonsbeck Ausweisung von Freiflächen für Photovoltaik sorgt für Diskussionen

Nachdem die NRW-Landesregierung die förderfähige Flächenkulisse um Grün- und Ackerflächen mit deutlich unterdurchschnittlichem Ertrag erweitert hat, erhofft man sich in Sonsbeck eine Lösung, die alle zufriedenstellt. In der Kommune werden jedoch aufgrund der großflächig vorherrschenden geringen bis mittleren Bodengüte etwa 40 Prozent des gesamten Gemeindegebietes als solche Flächen eingestuft. Da der Geologische Dienst NRW die Nutzbarkeit von Böden mit einer mittleren Bodenwertzahl unter 35 Punkten als „gering“ oder „sehr gering“ einstuft, schlug die Verwaltung vor, diesen Richtwert als Gunstkriterium für das Screening aufzunehmen. Das führte in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag allerdings zu einer Debatte.