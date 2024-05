Ausstellung über Gommansche Mühle Ein Denkmal wird zur Bildergalerie

Denn tatsächlich war die Mühle in ihrer ursprünglichen Bestimmung gar nicht lange in Betrieb. Gerade mal 60 Jahre lang war sie Arbeitsplatz von Müllerfamilien. Als die Windmühle 1870 entstand, hielt bereits die effektivere Dampfkraft in Industrie und Gewerbe Einzug. Also wurde schon 1883 eine Dampfkraftanlage angebaut. Postkarten um die Jahrhundertwende zeigen den in die Höhe ragenden Schornstein. Die umfangreiche historische Postkartensammlung von Thomas Grütters lieferte den Heimatforschern einmal mehr wichtige Informationen. 1915 wurde die Mühle schließlich elektrifiziert, nachdem RWE in Sonsbeck Stromleitungen verlegt hatte. Die Mühlenflügel drehten sich nur noch bei günstigen Windbedingungen, um Stromkosten zu sparen.