Der Aussichtsturm befindet sich an der Römischen-Wasserquellen-Schleife, einem Teilstück der überregionalen Römer-Lippe-Route. Zu erschließen ist er daher am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Besucher, die mit dem Auto zu einer Besichtigung des Turms anreisen, können ihr Fahrzeug kostenlos am Neutorplatz abstellen und die restliche Wegstrecke zu Fuß zurücklegen. Eine Anfahrt mit dem Auto direkt bis zum Turm ist nicht möglich. Der knapp zwei Kilometer lange Weg vom Neutorplatz zum Turm führt ab dem Bögelschen Weg entlang des Geo-Wanderweges Sonsbeck. An sechs Stationen wird hier die Entstehung der Sonsbecker Schweiz anschaulich erklärt.