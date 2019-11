Geplante Industrie- und Gewerbefläche : Auch Sonsbecks CDU ist nun gegen den Kooperationsstandort

Sonsbeck Die CDU in Sonsbeck hat ihre Meinung zum geplanten Kooperationsstandort geändert. Die Gemeinde soll beim Regionalverband Ruhr (RVR) beantragen, dass die vorgesehene Fläche für Industrie und Gewerbe aus dem Verwaltungsentwurf für den Regionalplan gestrichen wird.

Der Rat hatte sich Anfang des Jahres für den Kooperationsstandort in Sonsbeck ausgesprochen, allerdings auf Antrag der CDU in einer Größe von 24 statt 48 Hektar, wie im Verwaltungsentwurf des RVR vorgesehen ist. Damit sollten für mehrere Generationen Chancen eröffnet werden, um notwendige Gewerbeflächen zu erschließen, schreiben die Christdemokraten in ihrem Antrag. Aber Anfang November kündigte der RVR an, die Frage der Kooperationsstandorte aus dem eigentlichen Verfahren für den Regionalplan herauszulösen und vorzuziehen. Das führe zu einer neuen Situation, sagte Sonsbecks CDU-Fraktionschef Josef Elsemann am Dienstag. Eine vorzeitige Entscheidung des RVR über den Kooperationsstandort, ohne zu klären, welche Flächen künftig für Gewerbe, Wohnbebauung, Freizeit, Landwirtschaft und Straßen zur Verfügung stehen, „ist nicht im Interesse der Gemeinde Sonsbeck“, kritisiert die CDU in ihrem Antrag. Es sei völlig unklar, „welche Möglichkeiten noch für eine Wohn- und Gewerbeentwicklung verbleiben“, zumal durch den Kooperationsstandort ein Teil der vorgesehenen Fläche für Gewerbe nicht mehr zur Verfügung stehe und am Kooperationsstandort nur größere Betriebe geplant seien.