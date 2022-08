Schützentradition wird weiblich : Auch in Labbeck regiert jetzt eine Königin

Auch in Labbeck regiert jetzt eine Königin

Konzentration beim Preisschießen in Labbeck: Mit diesem Schuss holte Maik Hackvoort den rechten Flügel runter. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Die Bruderschaft St. Hubertus hatte sich schon damit abgefunden, ohne König zu feiern. Da fassten sich zwei Frauen ein Herz. Das weibliche Duell wurde spät entschieden.

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus wird in den kommenden zwölf Monaten von einer Frau regiert. Nachdem am Samstagabend zunächst niemand im Finale auf den Vogel anlegen wollte und keiner mehr daran glaubte, meldeten sich nach zwei vergeblichen Anläufen mit Jenny Kaja und Gerda Spitz zwei Frauen, um das Labbecker Schützenfest doch noch zu krönen. Mit dem 155. Schuss war’s Gerda Spitz, die um 22.28 Uhr den kümmerlichen Rest von der Stange holte und das Schützenvolk doch noch jubeln ließ.

Immer wieder wurde es laut beim Vogelschießen am Nachmittag. Die Preisträger: Johannes Eliab (Kopf), Wilfried Thissen (linker Flügel), Mike Hakvoort (rechter Flügel) und Uwe Angenendt (Schwanz). Doch am Ende drohte der Jubel zu verstummen. Als Major Markus Rupkalwis die 70 Schützenbrüder und -schwestern um 19.45 Uhr zum Appell antreten ließ, verhallte seine Order „Königsaspiranten vortreten!“

Eine gute Viertelstunde später stellten sich die Schützinnen und Schützen erneut in zwei langen Reihen auf dem Dorfplatz auf. Diesmal redete der Major mit Engelszunge: „Viele von euch waren schon König, viele noch nicht. Es wäre schön, wenn Labbeck einen neuen Schützenkönig bekäme!“ Seine Worte wurde eindringlicher: „Wir sind nicht nur zum Biertrinken, sondern auch wegen des Verleihens der Königswürde hier!“ Am Ende resignierte er: „Wenn keiner vortreten will, machen wir jetzt Schluss. Dann bleibt Labbeck eben ohne König!“ Doch dann kam doch noch alles ganz anders.