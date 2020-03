Arbeiten in der Möbelhalle : Arbeiten bei Emmaus gegen den Sanierungsstau

In der großen Halle der Sonsbecker Emmaus-Gemeinschaft haben bis zum 3. April die Handwerker das Sagen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Die Möbelhalle der Emmaus Gemeinschaft in Sonsbeck wird saniert. Sie ist deshalb bis April geschlossen. Wir haben uns auf der Baustelle umgesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Zwischen weggeräumten Schubladen, Stühlen, normal geordneten Plattenregalen und Wäscheständern bahnt sich Hans-Gerd Kanthak den Weg Richtung Möbellager. „An die chaotische Ordnung bei Amazon kommen wir nicht heran“, meint der Emmaus-Geschäftsführer. Im Lager sind die Maler gerade dabei, die Wände anzustreichen. Ein paar Meter davon entfernt steht der Sevelener Akustik-Trockenbauer Thomas Bormann auf einem Gerüst. „Die eine Seite der Decke ist schon fertig, die andere ist danach dran“, sagt Kanthak und zeigt in der 450 Quadratmeter großen Möbelhalle auf den Bereich, wo zuvor schon „das alte Zeug mit Pappe“ beseitigt und ersetzt wurde. „Die Innenverkleidung der Holzwände wird auch noch neu gestrichen“, sagt Kanthak. Und die Elektriker würden sich noch um die Leitungen und das neue LED-Licht kümmern, dass man im Sinne der Nachhaltigkeit „ressourcenschonend“ mit einbaue.

Seit Rosenmontag wird die Möbelhalle der Emmaus Gemeinschaft in Sonsbeck saniert. „Deshalb haben wir für die nächsten fünf Wochen geschlossen“, sagt Kanthak und erläutert, warum es notwendig war, den Bereich umzubauen. „Vor 35 Jahren hat die Emmaus-Gemeinschaft das alles hier mit geringen finanziellen Mitteln gebaut.“ So entstand dann über die Jahre ein ganz normaler Sanierungsstau. „Und wenn der Betrieb mal läuft“, komme man einfach nicht dazu, das Ganze in einen neuwertigen Zustand zu überführen – abgesehen von dem Geld, das man in die Hand nehmen muss.

Dementsprechend hatten die Emmaus-Mitarbeiter in den Wochen zuvor die Möbelhalle komplett geleert, damit die diversen Gewerke dort jetzt ihren Job machen können. Und bei den Sanierungsarbeiten musste man feststellen, dass die Decken nicht mehr so prickelnd sind. So könne man jetzt eine grundlegende Verbesserung in einem Zug realisieren, erklärt Kanthak.

Ergänzend dazu habe man auch den Verkaufsraum für Besucher und Interessierte geschlossen, „weil alle Handwerker dort hindurchgehen.“ Der kleinere Textil-Verkaufsbereich ist aber weiter für Kunden zugänglich. Die Reaktion der Kunden, die man im Vorfeld der Maßnahme informiert hatte, sei positiv gewesen. Bedauern habe aber hervorgerufen, „dass auch die Warenannahme geschlossen ist“.

Denn das bedeutet, dass Emmaus in den nächsten Wochen keine Haushaltsauflösungen annehmen kann – pro Jahr bewerkstelligt man 30 bis 40. „Wer Zeit hat, den bitten wir darum, die Spenden aufzubewahren bis April. Sonst verweisen wir auf andere Unternehmen, die so etwas anbieten. Oder das geht alles in den Sperrmüll.“

In der Zeit der Sanierung gilt es für die Emmaus-Aktiven, andere Schwerpunkte zu setzen – wie die seit Jahren immer wieder durchgeführten Hilfstransporte. So wird ein 40-Tonner mit Hilfsgütern am 16. März in Richtung Rumänien aufbrechen.