Wohnanlage in Sonsbeck : Anzahl der Corona-Infektionen in St. Bernardin sinkt

Sonsbeck Nach Reihentestungen durch das Gesundheitsamt zeigen noch 24 Menschen ein positives Corona-Testergebnis in der Wohnanlage für Menschen mit Behinderung. Es gibt einen Neuinfizierten in der Sonsbecker Einrichtung.

Positive Nachrichten aus St. Bernardin in Sonsbeck: Von den 260 Menschen, die das Gesundheitsamt in der Wohnanlage für behinderte Menschen auf das Coronavirus getestet hat, ist nur ein Bewohner als Neuinfizierter hinzugekommen. Das teilte die Wohnanlage am Mittwoch mit. Weitere positiv getestete Mitarbeiter gebe es nicht. Wie berichtet, war in der zweiten Februarwoche bei 18 Bewohnern und zwölf Mitarbeitern eine Corona-Infektion bestätigt worden. Ein 63-jähriger Bewohner starb.