Sonsbeck: Anwohner verhindern Feldbrand an Balberger Straße

Sonsbeck Mit Wassereimern löschten sie ein Böschungsfeuer an der Balberger Straße.

(pm) Anwohner der Balberger Straße in Sonsbeck haben am Sonntagnachmittag durch eine schnelle Reaktion einen größeren Flächenbrand verhindern können. Während die Familie das heiße Sommerwetter im eigenen Pool im Garten genoss, bemerkte sie, dass gegenüber ihres Bauernhofs plötzlich die Straßenböschung in Flammen stand. „Sie haben sofort gehandelt, sind mit mehreren Wassereimern über die Straße gelaufen und haben das Feuer gelöscht“, berichtet Jürgen Köhlitz von der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck.