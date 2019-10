Einschulung in Sonsbeck : Die Anmeldetermine für die nächsten ABC-Schützen

Einschulung in Sonsbeck

Sonsbeck Die Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule hat die Anmeldung der für das Schuljahr 2020/21 schulpflichtig werdenden Kinder auf drei Termine aufgeteilt.

Das neue Schuljahr hat gerade erst begonnen. Doch schon in wenigen Tagen findet bereits die Anmeldung der für das Schuljahr 2020/21 schulpflichtig werdenden Kinder in der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule statt. Die Anmeldung ist auf drei Termine aufgeteilt. Wann Eltern ihre Kinder anmelden müssen, kommt auf den Anfangsbuchstaben des Nachnamens an. Die Gemeinde Sonsbeck weist darauf hin, dass die Kinder zur Anmeldung mitgebracht werden müssen, um deren Sprachkompetenzen feststellen zu können.