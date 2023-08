Am 30. August im Sonsbecker Kastell Amprion lädt zum Bürgerdialog über Super-Stromtrasse ein

Sonsbeck · Der Netzbetreiber will bei Gesprächen Bürgern Fragen zum anstehenden Beteiligungsverfahren und zur kommenden Bauphase beantworten. In Sonsbeck ist ein Termin am Mittwoch, 30. August, geplant.

28.08.2023, 19:13 Uhr

Die Erdkabel werden vorwiegend auf Äckern verlegt. Am Niederrhein sind rund 1500 Landwirte betroffen (Symbolfoto). Foto: Amprion

Das Unternehmen Kostenpflichtiger Inhalt Amprion hat den genauen Verlauf seiner Superstromtrasse A-Nord vorgestellt, mit der Windstrom vom Norden über den Niederrhein Richtung Süden transportiert werden soll. Der in Vorplanungen festgelegte Korridor für das Erdkabel von rund 1000 Metern Breite wurde jetzt auf einen nur noch 25 Meter breiten Bereich festgelegt. Der Netzbetreiber veröffentlichte die Planung auch auf seiner Internetseite https://a-nord.amprion.net/. Bürger und Gemeinden können Einwände und Hinweise hochladen. Zudem lädt Amprion zum Bürgerdialog ein. In Sonsbeck ist dafür ein Termin am Mittwoch, 30. August, von 10 bis 12 Uhr, im Kastell vorgesehen. Wer da keine Zeit hat, kann alternativ tags zuvor einen Termin am Dienstag, 29. August, wählen: von 14 bis 16 Uhr in Kalkar im Rathaussaal, Markt 20, oder von 17 bis 19 Uhr in Uedem im Ratssaal, Mostertstraße 2. Bei dem Bürgerdialog sollen Fragen zum anstehenden Beteiligungsverfahren und zur kommenden Bauphase beantwortet werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, auf den genauen Trassenverlauf zu schauen.

(beaw)