Camping in Sonsbeck Am Kerstgenshof dürfen auch Hunde duschen

Der Campingpark Kerstgenshof in Sonsbeck darf mit Fug und Recht als ein Aushängeschild des Kreises Wesel bezeichnet werden. Und nicht nur das: Die vom Bundesverband der Campingwirtschaft in NRW mit fünf Sternen dekorierte Anlage wurde jüngst vom Portal camping.info zum achten Mal hintereinander in die Kategorie der 100 beliebtesten Campingplätze Europas eingeordnet. Konkret belegt die Sonsbecker Urlaubswohnstätte europaweit Platz 22 und liegt in NRW auf einem beachtlichen dritten Platz. Auf den Erfolg ausruhen will man sich an der Marienbaumer Straße aber keineswegs. Um das Wohlfühlklima für die jährlich rund 80.000 Übernachtungsgäste weiter zu verbessern, hat man eines der beiden geräumigen Sanitärhäuser der Anlage nun weiter ausgebaut und dabei ein Auge auf die Wünsche der Besucher gerichtet.