Forsthaus Hasenacker in Sonsbeck-Labbeck : Als Freiwilliger das Lehren lernen

Sonsbeck-Labbeck Die Jugendbildungsstätte Forsthaus Hasenacker in Labbeck sucht junge Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Es ist eine spannende Mischung aus Trubel und Stille, die in der Jugendbildungsstätte Forsthaus Hasenacker vorherrscht. Stille, weil die etwas abgeschieden, aber im Wald idyllisch gelegene Einrichtung auf ihrem 30.000 Quadratmeter großen Gelände mit Wiesen, Teichen und Sportplätzen viel Raum bietet, um einmal zur Ruhe zu kommen. Trubel, weil dieser Raum gewöhnlich zahlreichen Kindern und Jugendlichen dazu dient, sich in Seminaren und Workshops weiterzubilden. Die Pädagogische Leitung hat Tanja Rohr inne, die zusammen mit Tim Jansen die Einrichtung führt. Jetzt sucht das Duo weitere Unterstützung. Ab dem 1. September sind zwei Stellen für Interessenten eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienstes (BFD) zu vergeben.

Als Gäste kommen hauptsächlich Grundschulklassen ins Forsthaus Hasenacker. Gelegentlich sind auch Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis sieben vor Ort. „Wer sich also für die Arbeit mit Kindern interessiert oder dafür, Freizeitprogramme und pädagogische Inhalte eigenverantwortlich zu kreieren, der ist bei uns richtig“, wirbt Rohr. Laut Jansen könnten aber auch andere Tätigkeiten übernommen werden, etwa in der Verwaltung, in der Küche oder als Hausmeister. „Alles ist möglich, je nach Vorlieben“, betont er. So oder so, als ergänzende Aufgaben stehen die Mithilfe bei der Reinigung, Unterstützung des haustechnischen Dienstes, Pflege des Geländes und auch Büroarbeit auf dem Plan der Fünf-Tage-Woche.