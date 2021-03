Stau bei Sonsbeck/Alpen : Motorradfahrer bei Unfall auf der A57 schwer verletzt

Sonsbeck/Alpen Bei einem Verkehrsunfall auf der A57 ist am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Nimwegen zwischen Alpen und Sonsbeck gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 57 zwischen den Anschlussstellen Alpen und Sonsbeck in Fahrtrichtung Nimwegen ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, war das weiße Zweirad aus noch ungeklärter Ursache mit einem roten VW Golf in Berührung gekommen, woraufhin der Motorradfahrer stürzte. Es wurde ein Rettungshubschrauber gerufen; ob das Unfallopfer damit zum Krankenhaus gebracht oder mit einem Rettungswagen gefahren wurde, blieb zunächst unklar.