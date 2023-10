Premierenlesung für neuen Niederrhein-Krimi Mordsmäßig gute Unterhaltung mit Kohl, Kohle und Musik

Info

Lesungen Unter anderem liest Erwin Kohl am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr im Alpener Rathaus aus seinem neuesten Krimi „Mörder in der Grube“. Am 19. November um 17 Uhr stellt er seine Kurzgeschichte „Braune Nächte“ in der Motte in Alpen vor. Mit dem Mörder in der Grube ist er am 22. Januar um 19 Uhr in der Mediathek in Kamp-Lintfort zu Gast.