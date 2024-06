Gastronomie in Sonsbeck Pizzeria „da Rico“ öffnet in der ehemaligen „Börse“

Den Namen hat er mitgenommen von dem ehemaligen Ladenlokal an der Hochstraße 143, den Lieferservice auch: „Da Rico“ steht seit einigen Wochen über dem Eingang zu einer Gaststätte an der Hochstraße 65, über dem jahrzehntelang das Schild „Zur Börse“ hing. Das hat der neue Pächter Alessandro Foddi abgeschraubt. Am Donnerstag eröffnet der 38-Jährige seine Pizzeria in dem Traditionslokal in Höhe des Dorfbrunnens. Ab 17 Uhr lädt der neue Pächter in das ein, bis 22 Uhr wird die Küche geöffnet sein. Ab dann steht die Tür zur Pizzeria da Rico an sieben Tagen in der Woche offen, zunächst erst einmal von 17 bis 22 Uhr.