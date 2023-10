Kritik am Pflegezustand der Gemeinde Ärger über Wildwuchs in Sonsbecks Straßen

Das „Grün“ trägt Sonsbeck sogar in seinem Beinamen. Als Grüne Perle vom Niederrhein wird die Gemeinde gerne bezeichnet. Das Landschaftsbild ist von Feldern und Wäldern geprägt. Das gefällt in der Regel. Damit wird als Markenzeichen geworben. Im Ortskern grünt es einigen Bürgern derzeit hingegen zu üppig. Ein Facebook-Beitrag in der Gruppe „Du bist Sonsbecker, wenn du...“ unter dem Titel „Wenn die Grüne Perle zur Wildnis verkommt“ hat eine hitzige Debatte über den Pflegezustand der Gemeinde ausgelöst. Beigefügt sind Bilder bestimmter Straßen, in denen tatsächlich der Wildwuchs teils hüfthoch sprießt. Begriffe wie „verwahrlost“ oder „beschämend“ werden in den zahlreichen Kommentaren genannt. In der Kritik steht oftmals der Bauhof. Zu Unrecht, betont Willi Tenhagen, der allgemeine Vertreter des aus Krankheitsgründen zurückgetretenen Bürgermeisters Heiko Schmidt. Er verweist auf die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde, die die Grundstückseigentümer mit in die Pflicht nimmt.