Kindergarten St. Georg : Kalender-Verkauf unterstützt Labbecks Kita-Kinder

Der Adventskalender kommt Ende Oktober auf den Markt. Foto: Hansen

Sonsbeck-Labbeck Der Labbecker Kindergarten St. Georg bietet einen Adventskalender mit selbst gemalten Bildern an. Jedes Exemplar ist zugleich ein Los. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 8000 Euro.

Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr geht der Adventskalender des Fördervereins des Kindergartens St. Georg in Labbeck in die nächste Runde. „Da die ersten Vorbereitungen in die Lockdown-Phase fielen, haben wir kurzfristig überlegt, ob wir es dieses Jahr besser ausfallen lassen“, berichtet Barbara von Ostrowski vom Förderverein. Doch die Sponsoren in Labbeck, Sonsbeck und Xanten standen den engagierten Eltern erneut zur Seite, um auf diese Weise die Arbeit der Kindertagesstätte zu unterstützen. So liegen nun Preise im Gesamtwert von mehr als 8000 Euro für die Kalender-Käufer bereit.

Die 1250 leuchtend grünen Kalender sind durchnummeriert und dienen sowohl als schöner Blickfang als auch als Los. Die (Vorschul-)Kinder waren mit ihren bunten Zeichnungen von Engeln, Schneemännern und Tannenbäumen nicht nur an der Gestaltung des Kalenders beteiligt. Jeden Tag im Dezember werden die Kindergartenkinder entsprechend der Anzahl der Gewinne, die von Tag zu Tag unterschiedlich sind, hinter dem jeweiligen Törchen Losnummern ziehen. Die Gewinnnummern werden dann auf der Homepage www.kindergartenlabbeck.de bekannt gegeben.

Die Gewinne können an jedem Freitag im Advent sowie am Freitag, 8. Januar, zwischen 16 und 18 Uhr gegen Vorlage des Kalenders in der Labbecker Kindertagesstätte abgeholt werden. Sind Gewinner zu diesen Terminen verhindert, sollten sie das Team des Fördervereins im Kindergarten wegen der Übergabe kontaktieren. Nicht abgeholte Preise verfallen zum 31. Januar.

Der Erlös aus dem Kalender-Verkauf kommt ausschließlich den Kindergartenkindern zugute. So können Projekte und Anschaffungen finanziert werden, die ansonsten nicht im Budget wären.

Verkaufsstart ist Samstag, 31. Oktober. Zum Preis von fünf Euro ist der Adventskalender des St.-Georg-Kindergartens in Labbeck bei Der Labbäcker, in Sonsbeck im Autohaus Janßen, im Bücherbogen sowie bei Damen- und Kinderbekleidung Pumuckel sowie in Xanten bei Aloys Hammans Lotto am Markt, in den Xantener Stuben sowie in der Physiotherapie-Praxis Xana Vita am Dombogen erhältlich.

(rim)