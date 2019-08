Wartung und Kontrolle : Neues ADAC-Prüfmobil steht zwei Tage in Sonsbeck bereit

Neues ADAC-Prüfmobil steht zwei Tage in Sonsbeck bereit

Sonsbeck Am kommenden Mittwoch und Donnerstag (14./15. August) können Autofahrer die Prüfleistungen des ADAC in Anspruch nehmen.

Sonsbeck (RP) Autofahrer können am kommenden Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. August, ihre Gefährte einer eingehenden Prüfung unterziehen lassen. Denn an diesen beiden Tagen macht von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr die neue mobile Prüfstation des ADAC Nordrhein auf dem Neutorplatz Station. Das Angebot des Automobilclubs richtet sich sowohl an Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder.