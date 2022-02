Kletterfels in Sonsbeck : Sonsberg ab April für alle geöffnet

Der Kletterfels Sonsberg wurde im Oktober 2021 eingeweiht. Foto: Klimpansen

Sonsbeck Der Kletterfels soll zweimal die Woche öffnen. Dafür hat der SV Sonsbeck eigens eine Unterabteilung gegründet. Am 2. April ist „Anklettern“ angesagt.

Ab April steigen in Sonsbeck die Aufstiegschancen. Dann nämlich startet die Klettersaison und ab dann soll es auch erstmals regelmäßige Öffnungszeiten am neuen Kletterfelsen Sonsberg geben. Der SV Sonsbeck will damit einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, auf den 65 Routen des elf Meter hohen Turms über sich selbst hinauszuwachsen. Er gründete dafür eigens eine Unterabteilung. Bei einem Workshop unter dem Titel „Lust auf die Zukunft“ stellten die Mitglieder nun zusammen mit der Klettergruppe Klimpansen die Weichen für den Betrieb.

Dank des Engagements aller Mitglieder beider Abteilungen, so Klimpansen-Leiter Willi Kisters, sei es möglich, den Sonsberg zweimal die Woche zu öffnen. Demnach können sich Interessierte immer dienstags und donnerstags, jeweils von 17 bis 21 Uhr, in die Höhe begeben. Zudem soll der Sonsberg jeden zweiten Samstag, von 14 bis 18 Uhr, geöffnet sein. Der Start in die Saison wird aber bereits am Samstag, 2. April, gefeiert. Beim „Anklettern“ geht es von 10 bis 20 Uhr rauf auf den Gipfel.

Eine Anmeldung ist bei den Öffnungsterminen nicht notwendig (außer bei Gruppen ab acht Personen). Auch eine Mitgliedschaft wird nicht verlangt. Sie hat aber einen Vorteil: So können Mitglieder des SV Sonsbeck den Turm kostenlos nutzen. Nichtmitglieder zahlen bis zum 13. Lebensjahr drei Euro, zwischen 14 und 17 Jahren fünf Euro, für Erwachsene kostet der Aufstieg acht Euro (ermäßigt: kostenlos für Kinder, vier Euro für Jugendliche, fünf Euro für Erwachsene).

Alle Termine sowie der neue Sonsberg-Flyer, der Fragen zur Nutzung des Kletterfelsens beantwortet, sind auch auf der Homepage des SV Sonsbeck zu finden. So muss jeder, der am Sonsberg Kletterer sichern will, die entsprechenden Sicherungsregeln beherrschen. Die Klimpansen bieten dafür Kletterkurse an. Einige Termine stehen noch zur Verfügung. Für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit sind die Kurse kostenlos.

Wahlen Den Vorstand der Abteilung Sonsberg bilden Norbert Quinders, Stephanie Janssen und Marlies Hegmann. Bei den Klimpansen wird weiter Willi Kisters mit Pia Schorn die Abteilung leiten.

(beaw)