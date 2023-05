Aktionstag beim SV Sonsbeck Die Kleinen schnuppern Stadionluft

„Leonard, du kommst in die Zeitung!“ Was sein Erzieher da sagte, konnte der Knirps nicht so recht glauben und lächelte verlegen seinen Kumpel an. Beide waren dabei, als der Sportverein SV Sonsbeck Freitagvormittag wieder zur Aktion für Kindertagesstätten auf die Platzanlage an der Balberger Straße eingeladen hatte. Erzieherinnen und ein Erzieher aus den beiden Sonsbecker Kindergärten der AWO und des DRK hatten sich mit rund 90 Vier- bis Sechsjährigen auf den Weg zur Willy-Lemkens-Sportanlage gemacht, damit die Kinder sich an den Stationen auspowern, ausprobieren und messen können, die an verschiedenen Stellen auf dem großen Sportplatz aufgebaut worden waren. Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Maria Magdalena konnten leider nicht dabei sein, der Kindergarten hatten für den Aktionstag schon andere Pläne.