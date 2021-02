Corona in Sonsbeck : 22 Corona-Fälle in Haus St. Bernardin im Labor bestätigt

Sonsbeck Nach positiven Schnelltests in der Sonsbecker Wohnanlage für Menschen mit Behinderung sind nun auch vom Labor Corona-Infektionen bestätigt worden. Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden getestet. Weitere Ergebnisse werden für Samstag erwartet.

In 22 Fällen hat sich der Verdacht auf eine Corona-Infektion in der Wohnanlage St. Bernardin in Hamb bestätigt. In dem Haus der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) leben 150 Menschen mit einer Behinderung. Bereits am Dienstag hatte, wie berichtet, das Gesundheitsamt Bewohner und Mitarbeiter einem PCR-Labortest unterzogen, die vorher einen positiven Schnelltest hatten. Seit Donnerstagmorgen ist klar, dass es 22 Corona-Infektionen im Haus gibt – elf Bewohner und elf Mitarbeiter sind positiv. In der Folge sind nun alle Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Die Ergebnisse werden am Samstag erwartet. Die Quarantäne für das Haus bleibt bestehen. „Allen Betroffenen geht es den Umständen entsprechend gut, viele haben keine Symptome“, sagt Einrichtungsleiter Thomas Wilmsen. Besonders freue ihn Einsatz und Zusammenhalt der Kollegen.