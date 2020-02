Konzert : Akustisches im lauschigen Stehlampenlicht

Kate Rena trat allein auf. Die Sängerin und Gitarristin wäre froh, wenn es bei ihr in Düsseldorf Veranstaltungen wie „Sonsbeck Unplugged“ gäbe. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Die fünfte Auflage von „Sonsbeck unplugged“ bot im Kastell atmosphärischen Folk, Akustik-Rock, die Platte des Jahres 2019 live und humorvollen Rockabilly vom Feinsten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Zwischenzeitlich musste Mitorganisator Olaf Broekmans einfach mal auf das wunderbare Bühnenoutfit mit der alten Stehlampe , dem Sessel und dem Wandbild hinweisen.„Alles von Emmaus, vielen Dank dafür“, unterstrich der Vorsitzende des Vereins „Son´n Kult“ als Veranstalter, was den Reiz der Unplugged-Konzerte im Kastell ausmachen soll: Gemütlichkeit, Charme, dazu richtig gute Musik.

„Super, wie sich das etabliert hat“ – Broekmans freute sich über den erneut regen Zuspruch von gut 200 Gästen. Ihm und dem Vorstand sei es im Vorfeld wichtig gewesen, verschiedene Musik-Genres an dem Abend anzubieten. Der Abend bewies, dass der achtköpfige Vorstand bei den Diskussionen um das Progamm dann doch eine ganze Menge richtig gemacht hatte.

Info Selbstironische Sprüche und fette Bläsersätze Schlusspunkt Am Ende gaben „Rockameier“ aus Moers Vollgas. Ihren eigenwilliger Rockabilly-Sound mit fettem Bläsersatz und selbstironischen Sprüchen musste das Publikum erstmal sacken lassen, bevor der temporeiche Beat und Songs wie „Hipster“ oder „Tanz doch mal“ das Publikum am Ende packten – ein gelungener Abschluss eines musikalisch sehr guten Abends.

Den Anfang machte diesmal eine Solistin. Nur mit der Akustik-Gitarre und ein bisschen Fußbeat präsentierte sich die Düsseldorfer Songschreiberin Kate Rena dem Publikum mit vielen interessanten Geschichten in ihren Songs – „von dem Zwiespalt zwischen Dingen, die man tun möchte und tun muss“,(im Song „Heart“), über die Bedeutung, sich in Krisen Mut zu machen („Save land“) oder einfach im Leben Dinge anzupacken („Start a change“). Stimme und Musik ließen Einflüsse von Tracy Chapman, Alanis Morissette oder Amy McDonald erkennen, die aber auf eigenständige Weise von ihr in einer Klangmischung aus Folk, Pop und Country verarbeitet wurden.

Danach durften „Fairground Funhouse“ ran, eine siebenköpfige Formation aus der Nachbarstadt Kevelaer, die an diesem Abend ihre Coversongs extra nochmal auf das Unplugged-Format ausgerichtet hatten, wie Bassist Steffen Elsemann gestand.

Entsprechend transparent , spannend und griffig zugleich legte die Band mit den beiden charismati-schen Sängern Gerrit Quade und Chiara Ehren einen richtig starken Auftritt mit Songs wie „Boys of summer“ von Don Henley , „Free falling“ von Tom Petty oder einer richtig coolen Version des Maroon-5- Songs „Harder to breathe“ hin. Von den Backstreet Boys war „I want it that way“ zu hören, von Elvis Presley in einer überraschenden Akustik-Rock’n’Roll-Version „Hound Dog“.