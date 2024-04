Einstehen für die Demokratie Sonsbecker bilden eine Menschenkette für die Demokratie

Mit so großer Resonanz hatten auch die Initiatoren nicht gerechnet: An die 1500 Frauen, Kinder und Männer gingen am Sonntag auf die Straße, bildeten auf einer Länge von gut 900 Metern, von der Ampelkreuzung bis zur Bäckerei Tebart auf der rechten Seite entlang der Sonsbecker Ortsdurchfahrt, eine Menschenkette, um Farbe zu bekennen. Gegen Rassismus und Ausgrenzung, für Freiheit und Rechtstaatlichkeit. Und der Veranstalter, eine Initiative um Ludger Janßen, Denise Oschlies und Marita Gesthüsen, hatte aus gutem Grund als Startzeit 11.55 Uhr angegeben: Es ist fünf vor 12, um Position zu beziehen, für Demokratie, Vielfalt und Menschenfreundlichkeit einzustehen.