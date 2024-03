Innerhalb weniger Stunden Zwei Unfälle mit Motorradfahrern in Sonsbeck

In Sonsbeck sind am Samstag zwei Motorradfahrer bei zwei Unfällen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie zuerst gegen 13 Uhr zum Kreuzungsbereich von Wildpaßweg und Balberger Straße gerufen. Dort hatte es einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad gegeben. Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Einheit Sonsbeck der Feuerwehr verhinderte die weitere Ausbreitung auslaufender Betriebsmittel auf der Fahrbahn. Gegen 15 Uhr wurde die sie zusammen mit der Einheit Hamb zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gerufen, dieses Mal auf der Hamber Straße. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Fahrer schwer verletzt worden. Nach notärztlicher Versorgung an der Einsatzstelle sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht worden. Die Einheit Hamb reinigte die mit Erdreich verschmutzte Fahrbahn der Hamber Straße.