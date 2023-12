Neues Geschäft für personalisierte Geschenke in Sonsbeck Bitte mit Widmung!

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest hat auf der Wallstraße in Sonsbeck ein Geschäft eröffnet, das sich gezielt an die Menschen richtet, die auf der Suche nach einem besonders liebevoll gestalteten Geschenk sind. In den Regalen, an den Wänden und in den Schaufenstern des Ladens mit dem Namen „Sonjabar Worte Wünsche Kreatives“ sind nicht nur handgefertigte Engelchen, schöne Herzchen und dekorative Sterne zu sehen. Auch handbemalte Schatztruhen, selbst gemachte Blumenkränze, Weihnachtsgestecke und Gemälde sowie Bilder aller Art zählen zu den Artikeln. Diese Geschenkideen machen aber nur einen Teil des Verkaufsangebotes aus. Das, was einer Vielzahl der Artikel ihren besonderen Reiz verleiht, besteht darin, dass die Geschäftsinhaberin Sonja Böhm anbietet, den Objekten eine persönliche Prägung zu verleihen.