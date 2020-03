Gemeinsamer Trägerverband mit Xanten : Sonsbeck denkt über Ausstieg aus der Gesamtschule nach

Sonsbeck/Xanten Bürgermeister Heiko Schmidt soll mit Xanten über die weitere Zusammenarbeit sprechen, fordern CDU, SPD, Grüne und BIS. Eine Trennung ist möglich.

In Sonsbecks Rat spricht sich ein breites Bündnis für Verhandlungen mit Xanten über die Zukunft der Willi-Fährmann-Gesamtschule aus. „Mit dem Wegfall des Standortes Sonsbeck ist eine wesentliche Voraussetzung für den Fortbestand der Schule als gemeinsame Schule der Kommunen Xanten und Sonsbeck entfallen“, schreiben CDU, SPD, Grüne und Bürger in Sonsbeck (BIS) in einem gemeinsamen Antrag. „Wir haben veränderte Bedingungen“, sagte CDU-Fraktionschef Josef Elsemann auf Nachfrage. Bürgermeister Heiko Schmidt solle ein freies Mandat für die Verhandlungen mit Xanten bekommen. In den Gesprächen könne es um neue Bedingungen für die Kooperationspartner gehen: Ein Ergebnis könne aber auch sein, dass für Sonsbeck ein Austritt aus dem Schulverband sinnvoll sei. Am Dienstag berät der Gemeinderat darüber. Die vier Fraktionen stellen 22 der 26 Gemeinderäte.