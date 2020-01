Proben für neues Stück laufen : Schöner erben mit dem „Son’Theater“

Das „Son’Theater“-Ensemble um Jürgen Kluth (v.l.), Beate Dahms, Renate Heursen-Janßen, Dieter Kluth, Marion Kluth und Hannelore Ehrlich probt derzeit noch in Geldern für sein neues Stück „Die Erbtante“. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Die Sonsbecker Laienspielgruppe studiert derzeit ihr neues Stück „Die Erbtante“ ein. Erst im April ist Premiere, doch bereits jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn Regisseur Närdemann weiß, was das Publikum mag.

Ein verrückter Eiertanz rund um gefälschte Testamente, untergeschobene und vertauschte Töpferwaren, eine gefälschte Anmeldung im Altersheim und zu allem Überfluss auch noch eine falsche Tante. Wer sich das neue Stück des Son‘Theaters – Premiere ist am Freitag, 17. April, 20 Uhr – ansehen möchte, tut gut daran, vorab schon mal seine Lachmuskeln zu trainieren. „Die Erbtante“ (Original: „Denn sie wissen nicht, was sie erben“) von Erich Virch ist eine turbulente Komödie, in deren Mittelpunkt die fast 90-jährige, von Selbstmitleid getragene Witha steht.

Als sie davon Wind bekommt, dass ihr Gatte Dietrich sie in ein Heim verfrachten möchte, ändert sie das Testament zugunsten ihres Neffen Eugen und versteckt es in einer Vase, die zum Unglück des Enterbten der Urne des verstorbenen Nachbarn zum Verwechseln ähnlich sieht. Genau dieser Umstand stellt die größte Herausforderung für das Ensemble dar. „Wir beginnen jetzt mit der Feinabstimmung der einzelnen Szenen, dazu zählt das Spiel mit den Requisiten. Es ist wichtig, wann und wo sich Urne und Vase befinden“, erläutert Regisseur Wolfgang Närdemann.

Info Acht Vorstellungen im April und Mai Vorstellungen Nach der Premiere (17. April) finden weitere Aufführungen des Stücks auch am 18., 19., 24., 25, 26. April sowie 1. und 2. Mai. Beginn ist um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Karten Ab Dienstag, 21. Januar, sind Tickets in „Moni`s Laden“ (Wallstraße) erhältlich. Ab Mittwoch, 22. Januar, sind sie dann im Internet erhältlich unter

www.sontheater.de

Seit Oktober vergangenen Jahres laufen die Proben – und obwohl die noch im Gesellschaftszimmer einer Gaststätte in Geldern-Kapellen stattfinden, proben die Akteure schon die Laufwege. „Das Feintuning kommt zwei Wochen vorher, wenn wir auf der Bühne im Sonsbecker Kastell proben, wo auch die Aufführungen stattfinden“, so Närdemann, der nichts dem Zufall überlässt. Damit die Dialoge perfekt sitzen, steht an diesem Tag Stimmbildung mit Co-Regisseur Alfred Schmitz auf dem Probenplan.

Immer dabei ist Souffleuse Brigitte Remitschka, das soll dem Ensemble schon im Vorfeld ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Damit mehr Zeit für die Vorbereitung bleibt, überlässt das Amateurtheater den gesamten Bühnenaufbau der Firma Hülsen aus Kevelaer. In den zwei Wochen vor der Premiere wird dann jeden Tag im Kastell geprobt, Karfreitag und Ostermontag sogar von zehn bis 17 Uhr.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison beginnen hingegen schon mit der Auswahl des passenden Stückes. Dabei stehen drei Kriterien im Vordergrund, erklärt Närdemann: „Habe ich die richtigen Schauspieler dafür, passt es zu den räumlichen Gegebenheiten des Kastells und ganz wichtig: Ist es was für unser Publikum?“ Die Ansprüche der rund 2000 Besucher, die Jahr für Jahr zu den Aufführungen kommen, kennt der Regisseur nur zu gut: „Das Stück muss in erster Linie turbulent sein, es muss richtig was abgehen auf der Bühne, es muss viel Witz haben und auch die eine oder andere skurrile Figur. Das mag unser Publikum.“

Als i-Tüpfelchen hat Närdemann noch ein wenig Lokalkolorit hinzugefügt, auch das kommt gut an. Mit dem Ergebnis ist er jetzt schon zufrieden: „Ich habe so gut wie nichts umgeschrieben oder gestrichen. Es ist wirklich fantastisch, ein Paradestück für unser Ensemble.“