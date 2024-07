150 Konzerte bei Musikfestival am Niederrhein Internationale Jung-Pianisten spielen in Xanten, Alpen und Sonsbeck

Sie kommen aus 18 Nationen, sprechen unterschiedliche Sprachen, was sie verbindet, ist ihre Leidenschaft für Klaviermusik. 33 internationale, junge und hochbegabte Pianisten und Pianistinnen sind am Niederrhein zu Gast, um im Rahmen des „Internationalen Musiksommers Campus Cleve“ ihre Meisterkurse abzulegen. Dabei stellen sich die talentierten Musikstudenten nicht nur dem Urteil ihrer Dozenten, sie spielen auch für das breite Publikum. Insgesamt 150 Konzerte sind beim 17. Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival von Montag, 22. Juli, bis Samstag, 3. August, geplant. Spielorte sind auch in Xanten, Sonsbeck und Alpen. Wir geben eine Übersicht, wann und wo die Talente zu hören sind.