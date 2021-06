Freizeitangebote im Sommer : Volles Programm für Sonsbecks Ferienkinder

Auch der Klassiker Fußball fehlt nicht im Ferienprogramm. Foto: dpa/Uwe Anspach

Sonsbeck Viele Vereine und Organisationen in Sonsbeck bieten den Ferienkindern corona-konforme Aktionen während der Sommermonate an. Wir geben eine Übersicht über das Freizeitprogramm.

Auch wenn die Pandemie noch nicht überstanden ist, die sinkenden Inzidenzwerte ermöglichen dennoch ein prallgefülltes Freizeitprogramm für Sonsbecks Ferienkinder. Von Malaktionen über actiongeladene Sportangebote bis hin zu Escape-Room-Rätseln ist für jeden etwas in den Sommermonaten dabei. Wir geben eine Übersicht:

Das Zeltlagerteam Labbeck lädt Kinder von sechs bis elf Jahren zu Spaßtagen am Sportplatz des DJK BV Labbeck/Uedemerbruch ein. Das Angebot findet am Montag und Dienstag, 5. und 6. Juli, sowie Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Juli, statt. Dabei wird es jeweils auch eine Dorfrallye geben.

Einen Geschicklichkeitsparcours können Kinder zwischen fünf und acht Jahren am Mittwoch, 7. Juli, zusammen mit dem Awo Familienzentrum bestreiten. Im Hot-Jugendzentrum wird es am Donnerstag, 8. Juli, technisch. Für Ab-Zwölfjährige gibt’s eine Lan-Party mit Übernachtung.

Nächtlichen Spaß versprechen auch zwei weitere Angebote: Die Pfadfinder laden am Freitag, 9. Juli, zur Gruselwanderung im Winkelschen Busch ein (ab sieben Jahren). Los geht’s um 22 Uhr. Gemütlicher wird es bei der Kinderfilmnacht am Montag, 12. Juli, bei der Kinder von sechs bis elf Jahren im Hot-Jugendzentrum teilnehmen können. Die Großen ab zwölf Jahren sind bei der Jugendfilm­nacht am Montag, 19. Juli, dran.

Kreativität ist bei den Angeboten des Kinderschutzbundes Peter Pan gefragt: Am Montag, 12. Juli, können Kinder zwischen acht und 14 Jahren mit Simone und Fabi das Modellieren lernen. Bei dem Programm Kleine Picassos (sechs bis zehn Jahre) am Dienstag, 13. Juli, wird’s bunt. Wer sich lieber mit Liedern ausdrücken will, findet beim Musikalischen Nachmittag für Fünf- bis Achtjährige der Awo am Mittwoch, 14. Juli, das passende Angebot.

Rätsel-Fans kommen bei den Escape-Games im Wohnmobil des Hot-Jugendzentrums am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. (für Zehn- bis 14-Jährige) sowie 21. und 22 Juli (ab 14 Jahren) auf ihre Kosten. Tier-Freunde verbringen wiederum spannende Stunden mit dem Kinderschutzbund beim „Erlebnis auf dem Ponyhof“ am Montag, 19. Juli (für Neun- bis Zwölfjährige). Schon die Jüngsten (ab drei Jahre) lädt der Reitverein Graf Haeseler ein, um am Mittwoch, 4. August, bei einem Schnupperkurs für Anfänger Spaß mit Ponys zu erleben.

Darüber hinaus gibt es für aktive Ferienkinder zahlreiche Sportangebote: Die Turnfreunde Sonsbeck bieten am Montag, 26. Juli, Bewegungsspiele für Fünf- bis Achtjährige an. Fußball ist für Fünf- bis Zehnjährige am Donnerstag, 5. August, mit der Jugendabteilung des SV Sonsbeck angesagt. Eine ganze Waldolympiade führt der Hegering Sonsbeck am Donnerstag, 5. August, für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren durch. Treffsicherheit können Ab-Zwölfjährige beim Luftgewehr-Sportschießen der K.K.- Sportschützen am Samstag, 7. August, beweisen. Für die Jüngeren (ab sechs Jahren) gibt es am gleichen Tag beim Lasergewehr–Sportschießen die Gelegenheit dazu. Und drei Tage Tennis steht von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. August, für Acht- bis 14-Jährige beim Tennisclub Sonsbeck an.

Ordentlich Kilometer kann man auch bei zwei weiteren Angeboten machen: Die Landfrauen Labbeck laden zwischen dem 19. Juli und 8. August mit einer Dorfrallye zu Quizspaß für die ganze Familie ein. Unter allen teilnehmenden Kindern werden Preise verlost. Rätsel erwarten alle Interessierten auch bei der Historischen Schnitzeljagd des Vereins für Denkmalpflege. Die 18 Stationen auf rund 4,3 Kilometern können jederzeit und in Eigenregie aufgespürt werden. Die Siegerehrung findet am Freitag, 20. August, statt.

Und wem bei all der Bewegung heiß geworden ist, der kann sich am von der SPD Sonsbeck organisierten Eiswagen erfrischen. Der steht am Samstag, 31. Juli, von 12 bis 13 Uhr am Dorfplatz Labbeck, von 13.30 bis 14.30 Uhr am Dorfplatz Hamb und von 15 bis 17 Uhr an der Parkstraße, Höhe Spielplatz, in Sonsbeck. Auch einen Malwettbewerb gibt’s für Kinder von vier bis zehn Jahren. Einfach der SPD ein Bild von seinem Lieblingstier malen und man bekommt die Chance auf Tickets für den Zoo, Bücher- oder Eisgutscheine.

Die Flyer zum Ferienprogramm werden in den Sonsbecker Schulen und Kindergärten verteilt, liegen in der Volksbank, Sparkasse, Bücherei sowie im Rathaus aus. Auch auf der Gemeinde-Homepage www.sonsbeck.de und bei Crossiety ist das Angebot mit allen notwendigen Infos und Anmeldedaten zu finden.

(beaw)