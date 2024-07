Schwimmen, Schnitzeljagd, Filmvorführung Last-Minute-Tipps für die Sommerferien in Xanten

Bücherei-Rallye Grundschulkinder können am Dienstag, 30. Juli, und am Donnerstag, 1. August, bei einer Rallye durch die Stadtbücherei mitmachen. Es gibt knifflige Aufgaben und spannende Rätsel zu lösen. Die Bücherei-Rallye geht jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte bis Dienstag, 23. Juli, an – entweder direkt in der Bücherei, telefonisch unter 02801 772340 oder per E-Mail an stadtbuecherei@xanten.de.