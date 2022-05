Angebote der Stadtranderholung in den Sommerferien (Montag, 27. Juni, bis Dienstag, 9. August 2022) in Xanten

Was: Raus aus dem Haus, rein in den Wald. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein fünftägiges Blockprogramm. An diesen fünf Tagen werden wir der Sommerhitze entfliehen und in den Schatten des Waldes eintauchen. Ausgehend von einem Lager abseits der Wege erforschen die Naturdetektive alle Etagen des Waldes. Vom Erdreich bis zur Baumkrone gibt es allerlei zu entdecken. Kaum zu glauben, wer und was hier alles wohnt und wie sie alle miteinander im Gleichgewicht sind: Vom fleißigen Regenwurm in der Erde, über den Wolf, der wieder heimisch bei uns wird, bis zur lautlos in der Nacht jagenden Eule werden wir viel Interessantes spielerisch und kreativ erfahren.

Wann: 25. Juli bis 29. Juli 2022, jeweils von 10 Uhr bis 13.30 Uhr.

Wo: Wald in Sonsbeck, Tüschenwald, am Forsthaus Hasenacker, Dassendaler Weg 71, Sonsbeck.

Kostenbeitrag: 69 Euro pro Kind / 50 Euro für Nabu-Mitglieder und Geschwisterkinder.

Anbieter, Kontakt, Anmeldung: Naturschutzbund (Nabu), Beate Neuhaus, Nabu-Kindergruppen-Leiterin. Wegen einer begrenzten Teilnehmerzahl bittet der Nabu um eine Online-Anmeldung unter www.nabu-wesel.de