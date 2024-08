APX-Lehrgrabung für Studierende Detektivarbeit im Boden der römischen Stadt

Gregor Scheuerecker hält ein weißes Kästchen in der Hand. Gut geschützt, steckt ein antiker, römischer Ring darin. Das Schmuckstück aus Kupfer könnte zwischen 1700 und 1900 Jahre alt sein. So lange ist es her, dass die Römer hier am Niederrhein in der Colonia Ulpia Traiana lebten. Auf den Überresten der antiken Stadt liegt heute der Archäologische Park Xanten (APX). Und in dessen Boden hat Gregor Scheuerecker den Fingerring vor einigen Tagen gefunden. Die Freude darüber ist ihm immer noch anzusehen.